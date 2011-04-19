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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Пресс-служба мэрии Москвы объяснила рост доходов Собянина

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова пояснила, почему доходы мэра Москвы Сергея Собянина выросли в 2010 году на 50%  по сравнению с 2009 годом.

По данным декларации Собянина, опубликованной на сайте мэрии Москвы, столичный градоначальник в 2010 году заработал на 1,5 миллиона рублей больше, чем в 2009 году, общая сумма его доходов составила 4,761 миллиона рублей, сообщает РИА "Новости".

"Увеличение доходов вызвано повышением среднемесячной заработной платы в 2010 году в правительстве Российской Федерации. Более того, основная часть из интересующей всех суммы (порядка 1,4 миллиона рублей) представляет из себя перерасчеты при увольнении из правительства РФ, в основном за неиспользованные отпуска", - пояснила Пенькова.

ГИ

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