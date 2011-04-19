В Москве ВВЦ переходит на летний график работы с 26 апреля

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19 апреля 2011, 15:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве ВВЦ с 26 апреля переходит на весенне-летний график работы. С этого дня и до октября Всероссийский выставочный центр будет работать на два часа дольше — до 21:00 мск в рабочие дни и до 22:00 по выходным.

Павильоны выставочного центра, а также организации и предприятия торговли, находящиеся в павильонах, будут открыты с 10:00 мск до 19:00 мск по будням, а в выходные и праздничные — с 10:00 до 20:00 мск.

Общая площадь территории ВВЦ составляет 237,5 га, площадь павильонов — 134 000 м². В год на ВВЦ проводится около 150 выставок. Годовая посещаемость комплекса составляет 15 млн. человек, из них около 30 % — специалисты-посетители выставок.