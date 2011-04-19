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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Голикова поддержала подчиненных, которые пожаловались Путину на Рошаля

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова поддерживает точку зрения сотрудников медицинских департаментов Минздравсоцразвития, которые осудили выступление Леонида Рошаля и назвали его мнение "не вполне компетентным".

Об этом медики написали премьер-министру РФ Владимиру Путину.

"Министр информирована об этом письме. Она поддерживает свой коллектив", – цитирует "Интерфакс" помощник главы Минздравсоцразвития Софья Малявина.

«То, что Леонид Михайлович обвинил нас в непрофессионализме и отсутствии организаторских возможностей, постоянно опровергается нашими коллегами из регионов, которые, обращаясь к нам по любому поводу, получают исчерпывающие консультации, что говорит об обратном», – пожаловались Путину подчиненные Голиковой.

На прошлой неделе директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаль выступил с резкой критикой Минздравсоцразвития и принимаемых в сфере здравоохранения законов.

«Это, конечно, беда, что в Минздравсоцразвития нет ни одного нормального опытного организатора здравоохранения», – заявил он на форуме медицинских работников с участием Путина.

ГИ

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