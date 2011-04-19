Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

"Календарь оптимиста" выпустят в Москве

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

"Календарь оптимиста", содержащий даты, связанные с политическими, спортивными и научными победами россиян, будет напечатан в Москве ко Дню города. Его электронная версия появится уже ко Дню независимости России.

По словам авторов проекта, в календаре объединят самые яркие и важные даты в истории страны, в которые войдут лучшие события последних веков из истории страны: даты, связанные с политическими, спортивными и научными победами россиян.

«Помимо ярких дат, таких как годовщина полета Юрия Гагарина или Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, известных каждому жителю страны, в календаре отметят, например, день открытий Перельмана, а также дни “вдохновения сборной России по футболу”», — сообщает Ассоциация землячеств столицы.

ГИ

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…