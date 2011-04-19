"Календарь оптимиста" выпустят в Москве

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19 апреля 2011, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

"Календарь оптимиста", содержащий даты, связанные с политическими, спортивными и научными победами россиян, будет напечатан в Москве ко Дню города. Его электронная версия появится уже ко Дню независимости России.



По словам авторов проекта, в календаре объединят самые яркие и важные даты в истории страны, в которые войдут лучшие события последних веков из истории страны: даты, связанные с политическими, спортивными и научными победами россиян.



«Помимо ярких дат, таких как годовщина полета Юрия Гагарина или Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, известных каждому жителю страны, в календаре отметят, например, день открытий Перельмана, а также дни “вдохновения сборной России по футболу”», — сообщает Ассоциация землячеств столицы.