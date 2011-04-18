Генеральные секретари ООН и ОДКБ встретятся в Москве

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18 апреля 2011, 18:00 [ «Аргументы Недели. Москва», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

22 апреля Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа встретится с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, который в рамках своего визита в Российскую Федерацию также примет участие и выступит на расширенном заседании Постоянного Совета при ОДКБ.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ОДКБ, на заседание Постсовета, в котором участвуют полномочные представители государств-членов ОДКБ, приглашены Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный

секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ЕврАзЭс Таир Мансуров, чрезвычайные и полномочные послы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также руководство Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, председатели комитетов по делам СНГ, по международным делам, по безопасности Государственной Думы и Совета Федерации Российской Федерации, представители МИД России.