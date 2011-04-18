В Тамбове прошли соревнования под названием «Мир без опасности»

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18 апреля 2011, 16:51 [ «Аргументы Недели. Тамбов», Елена ПЛАВСКАЯ ]

16 апреля в педколедже №2 города Тамбова прошли соревнования под названием «Мир без опасности». Школьники из 22 команд из разных образовательных учреждений Тамбовской области соревновались в ловкости, быстроте и знаниях о поведении в случае ЧС и пожаров.

Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине всегда было одним из важнейших приоритетов которые стоят перед МЧС России. А заинтересовать молодежь лучшего всего получается не длинными и скучными лекциями, а занятной игрой на свежем воздухе. Более двух сотен школьников проверили свои силы в экстремальной эстафете, попробовали разложить палатку и завязать настоящие морские и альпинистские узлы, примерили на себе горную экипировку и на несколько десятков минут облачились в боевую одежду пожарного, чтобы погасить условный пожар из настоящих пожарных рукавов. Кроме того юноши и девушки смогли применить на практике свои знания в оказании первой медицинской помощи и на время сдавали норматив по надеванию общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Приятным дополнением к соревнованиям стал показ пожарной автоцистерны с улучшенными характеристиками на базе «КАМАЗа», на сотни вопросов у восторженных мальчишек нашлось столько же ответов у бравых огнеборцев пожарной охраны МЧС Соревнования прошли весело и задорно, даже мелкий дождик не смог охладить разгоряченных школьников. Теперь подобные состязания могут проводиться под патронажем Главного управления МЧС России по Тамбовской области ежегодно.России по Тамбовской области, которые укрощают огонь именно с помощью этой новейшей машины.