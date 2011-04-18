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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Возбуждено уголовное дело в отношении главного госинспектора ФАС Петербурга

, 14:58 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщает, что в отношении главного государственного инспектора Федеральной антимонопольной службы РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что уголовное дело в отношении 38-летнего Николая Герасимова возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ - получение взятки, передает Интерфакс.

СБ