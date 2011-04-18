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18 апреля 2011, 14:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Информация о том, что российские националисты объединяются в новую политическую организацию, появилась в СМИ еще на прошлой неделе, однако после того, как Мосгорсуд признал в понедельник ДПНИ ("Движение против нелегальной иммиграции") экстремистской организацией, запретив его деятельность, объединение националистов, ранее входивших в разные организации, не за горами.

Все решения судов, запретивших деятельность ряда организаций националистов, сплотили их участников, высказал свое мнение один из организаторов ДПНИ Александр Белов.



"До решения судов организации были разрознены. У нас стояли свои задачи, а благодаря решениям судов мы сплотились. Пришло время нашего объединения", - заявил Белов в понедельник.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры и запретил деятельность "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ), признав его экстремистской организацией.