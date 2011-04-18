Наши АЭС нового поколения выдержали бы японское землетрясение - Кириенко

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18 апреля 2011, 14:15 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Сегодня в столице Украины Киеве глава "Росатома" Сергей Кириенко сообщил, что наши АЭС нового поколения выдержали бы японское землетрясение магнитудой 9 и даже цунами высотой 14 метров.



На международной конференции "Уроки Чернобыля: аспекты безопасности и экологии" Сергей Кириенко заявил, что мир должен быстрее переходить на новые ядерные технологии, он считает, что новые АЭС должны обеспечивать безопасность не за счет дополнительных систем защиты, а за счет специфики физических процессов. А случай на АЭС "Фукусима" доказал необходимость развития базы знаний и наличия фундаментальных знаний у операторов АЭС, так как одних регламентов для персонала недостаточно.



На сегодняшний день, по словам главы "Росатома", российские атомные станции остаются одними из самых современных в мире. Он рассказал: "Мы уже делали модели, "перемещая" наши АЭС в точку Фукусимы". Расчеты показали, что реакторы российского проекта выдержали бы землетрясение магнитудой 9, цунами высотой 14 метров и выброса радиации не произошло бы, даже если бы персонал покинул станцию, сообщил руководитель корпорации.



Сергей Кириенко выразил уверенность, что "альтернативы развитию ядерной энергетики в ближайшие десятилетия не будет". Он отметил, что анализ причин и последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС не прекращается вот уже 25 лет, но авария в Японии показала, что не все ошибки были учтены. И в этой связи глава "Росатома" высказался за повышение роли специализированных международных организаций.