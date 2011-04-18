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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Деятельность ДПНИ признана Московским городским судом экстремистской

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Деятельность "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ) признана Московским городским судом экстремистской, деятельность организации запрещена, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В сообщении ведомства говорится: "Московский городской суд в полном объеме удовлетворил заявление прокурора столицы о признании межрегионального общественного движения "Движение против нелегальной иммиграции" (ДПНИ) экстремистским и запрете его деятельности".

Основанием для обращения прокурора в суд послужили материалы проверки законности деятельности межрегиональной общественной организации "Движение против нелегальной иммиграции". В ходе проверки, говорится в сообщении, были собраны доказательства экстремистских целей и действий организации. В частности, представитель надзорного ведомства, обосновывая позицию, привела ряд примеров, в том числе четыре приговора судов, вынесенных в отношении региональных отделений ДПНИ за экстремистскую деятельность.

А по материалам прокуратуры, "участники и руководители движения не раз принимали участие в мероприятиях, направленных на разжигание межнациональной розни".

На сайте ДПНИ говорится, что организация имеет более 30 региональных отделений.

СБ

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