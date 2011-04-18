Прием граждан членами ОС при ГУВД по Московской области состоится 21 апреля

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18 апреля 2011, 12:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Прием граждан членами Общественного совета при ГУВД по Московской области будет осуществляться 21 апреля 2011 года с 15:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, д. 11, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе ГУВД.

Предварительная запись на личный приём осуществляется ежедневно по телефону: (495) 609-84-74

Для обращения в Общественный совет при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и заполненную анкету-обращение. Для подачи жалобы также необходим документ, подтверждающий факт обращения в органы внутренних дел либо прокуратуры.