Медведев призывает решительно бороться с серьезной угрозой наркомании

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18 апреля 2011, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Открывая заседание президиума Госсовета РФ в Иркутске, президент РФ Дмитрий Медведев назвал растущее в России потребление наркотиков "серьезной угрозой" и призвал бороться с наркоманией.



При этом российский президент признал, что, несмотря на предпринимаемые меры, "перемен к лучшему пока очень и очень мало". Глава российского государства предложил принять закон, позволяющий проводить тестирование школьников на наркотики и создать в некоторых учебных заведениях антинаркотические курсы, "где отмечались всплески употребления наркотиков".



Дмитрий Медведев привел данные ООН, согласно которым более 100 миллионов человек в мире употребляют наркотики, он заявил: "Большинство цивилизованных государств постоянно борются с этим злом, и мы должны это делать".



Президент России назвал проблему наркомании "угрозой национальной безопасности", так как "наркотики разрушают здоровье нации и негативно влияют на демографическую ситуацию", - цитирует слова главы российского государства ИТАР-ТАСС. "Ежегодно более 200 тысяч преступлений связаны с незаконным оборотом наркотических средств. При этом те, кто употребляют наркотики, не участвуют в трудовой деятельности. Как результат - экономические потери составляют, по оценкам аналитиков, 2-3% ВВП", - подчеркнул президент.



Эксперты отмечают, что в России около 2,5 млн человек потребляют наркотики, из них 70% - молодые люди до 30 лет. За последние пять лет нижняя возрастная планка начинающих наркоманов опустилась до 11-12 лет. А на 1 января 2011 года уже зарегистрировано 650 тысяч наркоманов, однако, по оценке экспертов, реальное количество наркопотребителей в России почти в 4 раза больше.