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18 апреля 2011, 09:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план по борьбе со смогом на предстоящее лето, который состоит из 50 мероприятий, сообщили сегодня в городской администрации.



Согласно утвержденному плану, в каждом районном центре социального обслуживания населения будут выделены кондиционируемые помещения для устройства "антисмоговых центров" для пожилых людей, инвалидов, граждан трудоспособного возраста и семей с детьми, а также пунктов приема помощи пострадавших от пожаров".



Уже в апреле в каждом городском учреждении с круглосуточным пребыванием людей будут сформированы добровольные пожарные дружины. Такие же дружины будут работать и в детских оздоровительных лагерях.



По распоряжению столичного мэра, в городе будет проведена работа с детьми на противопожарную тематику - конкурсы, соревнования.



В столичном метро и на вокзалах города будут транслировать видеоролики на противопожарную тематику, так же на улицах города, в подъездах жилых домов размесят рекламу на эту тему. По вопросам обеспечения пожарной безопасности будут проводиться регулярные встречи с населением.