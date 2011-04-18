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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Назарбаев вводит в школах Казахстана трехъязычное обучение

, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил своему правительству ввести в школах страны трехязычное обучение, это необходимо сделать до 2016 года.

Выступая в воскресенье на расширенном совещании с участием членов правительства, руководства центральных госорганов, партии "Нур Отан" и госфонда "Самрук-Казына", Н.Назарбаев заявил: "Необходимо внедрить изучение английского языка с 1 класса. Поручаю правительству до 2016 года внедрить трехъязычное обучение". Казахский президент подчеркнул: "Это не блажь, а это потребность времени. А как работать с мировыми инвестициями, мировыми технологиями, инновациями? На их языке надо разговаривать. Только тогда будем признаны", - цитирует его слова Интерфакс.

СБ

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