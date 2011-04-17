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17 апреля 2011, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

Общественность Калининграда снова выходит на площади и улицы города: в воскресенье в Калининграде прошел митинг под лозунгом "Фальшивые выборы - преступная власть".



Организаторами митинга выступили региональные отделения партий "Патриоты России" и "Яблоко", независимый профсоюз докеров, общественные организации "Справедливость", "Наш город" и "Новый мир", всего в митинге приняли участие около 500 человек.



Участники требовали пересмотра официальных итогов региональных выборов 13 марта и наказания виновных в фальсификациях: по официальным данным, победу в региональных выборах одержала правящая партия "Единая Россия". Митингующие в воскресенье призывали к роспуску Калининградской областной думы и окружного Совета Калининграда, сформированных в результате этих выборов.