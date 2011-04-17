Мыслей типа "зачем я выполняю приказ этого командира" при слаживании действий Региональной группировки войск в Союзном государстве Белоруссии и России ни от кого не ждут, заявил Председатель комиссии Парламентского
cобрания Союза Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Анатолий Ванькович в беседе с нашим корреспондентом.По его словам, в пользу этого сегодня говорит прежде всего то, что войска Белоруссии и России прошли уже многократное слаживание в ходе многочисленных совместных учений, а также в целом то, что народы Белоруссии и России, несмотря на то, что живут в разных государствах, ощущают себя народами- братьями.
Анатолий Ванькович также сообщил, что практически "на все случаи жизни" у Региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России есть специальные планы действий.
"Если говорить так уж, что враг у ворот- есть для этого специальные планы, специальные действия, которым обучены наши силовики и все те, кому это необходимо",- отметил Анатолий Ванькович.
В целом, по его словам, Региональная группировка войск (сил) Белоруссии
и России является одним из значимых достижений строительства Союзного
государства на сегодняшний день.
Напомним, буквально на днях российская сторона опубликовала документы о
ратификации Соглашения о создании и функционировании объединенной
системы связи региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и
Российской Федерации, подписанного в Москве 19 января 2008 года
Соглашением устанавливается нормативно-правовая основа для
согласованных действий Сторон в интересах обеспечения управления
региональной группировкой войск России и Белоруссии, а также
определяется единая система взглядов и подходов по осуществлению
согласованного планирования связи в интересах региональной группировки
войск.
Стороны создают объединенную систему связи региональной группировки
войск, представляющую собой организационно-техническое объединение части
сил и средств связи России и Белоруссии и предназначенную для
обеспечения обмена всеми видами информации в системе управления
региональной группировкой войск.
Финансирование осуществляемых в рамках Соглашения мероприятий по
функционированию и развитию сил и средств связи, входящих в состав
региональной группировки войск, обеспечивается Сторонами самостоятельно.