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17 апреля 2011, 20:07 [ «Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Мыслей типа "зачем я выполняю приказ этого командира" при слаживании действий Региональной группировки войск в Союзном государстве Белоруссии и России ни от кого не ждут, заявил Председатель комиссии Парламентского

cобрания Союза Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Анатолий Ванькович в беседе с нашим корреспондентом.По его словам, в пользу этого сегодня говорит прежде всего то, что войска Белоруссии и России прошли уже многократное слаживание в ходе многочисленных совместных учений, а также в целом то, что народы Белоруссии и России, несмотря на то, что живут в разных государствах, ощущают себя народами- братьями.

Анатолий Ванькович также сообщил, что практически "на все случаи жизни" у Региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России есть специальные планы действий.

"Если говорить так уж, что враг у ворот- есть для этого специальные планы, специальные действия, которым обучены наши силовики и все те, кому это необходимо",- отметил Анатолий Ванькович.

В целом, по его словам, Региональная группировка войск (сил) Белоруссии

и России является одним из значимых достижений строительства Союзного

государства на сегодняшний день.

Напомним, буквально на днях российская сторона опубликовала документы о

ратификации Соглашения о создании и функционировании объединенной

системы связи региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и

Российской Федерации, подписанного в Москве 19 января 2008 года

Соглашением устанавливается нормативно-правовая основа для

согласованных действий Сторон в интересах обеспечения управления

региональной группировкой войск России и Белоруссии, а также

определяется единая система взглядов и подходов по осуществлению

согласованного планирования связи в интересах региональной группировки

войск.

Стороны создают объединенную систему связи региональной группировки

войск, представляющую собой организационно-техническое объединение части

сил и средств связи России и Белоруссии и предназначенную для

обеспечения обмена всеми видами информации в системе управления

региональной группировкой войск.



Финансирование осуществляемых в рамках Соглашения мероприятий по

функционированию и развитию сил и средств связи, входящих в состав

региональной группировки войск, обеспечивается Сторонами самостоятельно.