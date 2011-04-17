Екатеринбургская слониха поселилась в интернете

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17 апреля 2011, 13:51 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

В зоопарке Екатеринбурга над загоном любимицы местной публики – слонихи Даши – установлена видеокамера.

Камера не просто записывает жизнь животного: на сайте зоопарка в режиме реального времени можно посмотреть, чем занимается слониха, и что делают посетители, пришедшие на нее посмотреть.

Правда, время от времени слониха уходит из кадра, но если вы, например, больной школьник или уставшая от домашних хлопот домохозяйка, вы можете подождать некоторое время, а потом насладиться видом такой необычной екатеринжуржинки.

Слониха – уже третья обладательница интернет-гостиной зоопарка города: кроме нее свои видеостранички есть у белых медведей и выдр.