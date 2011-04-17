Верховного муфтия России утешат полумесяцы на гербах «мусульманских регионов»

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17 апреля 2011, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Таджуддин уточнил позицию о добавлении полумесяца в гербовую символику.

«Мы не должны забывать, что в России есть мусульмане, и их немало. Если это найдет отражение на уровне символики регионов с преимущественно мусульманским населением, конечно, это бы нас удовлетворило», - пояснил он.

Муфтий подчеркнул, что ЦДУМ, как и любая религиозная организация, «ничего требовать не может и не имеет права вмешиваться в политику, поэтому никаких официальных обращений по этому поводу не было и не будет: этот вопрос находится в компетенции региональных властей».

По словам муфтия, «это просто пожелание верующих», добавив, что своим предложением стремится «к одному: к укреплению мира и согласия в государстве».

На этой неделе муфтий Таджуддин в газете «Московские новости» выразил пожелание, чтобы одна голова орла на гербе России была увенчана полумесяцем. Государственный герольдмейстер России Георгий Вилинбахов назвал это предложение странным, а Всероссийский муфтият в лице главы исполкома Мухаммедгали Хузина охарактеризовал его как опасное, напоминает Интерфакс.