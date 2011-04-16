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16 апреля 2011, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал подозреваемого в осуществлении теракта в минском метро как "уникального от природы" человека со склонностью к химии.



По словам Лукашенко, предполагаемый террорист имел собственную лабораторию в Витебске, где и изготовлял взрывчатые вещества.



Президент Белоруссии также отметил, что в ходе расследования теракта задержаны люди, по халатности которых был допущен теракт.