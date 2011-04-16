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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Лукашенко назвал террориста "уникальным от природы" человеком

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал подозреваемого в осуществлении теракта в минском метро как "уникального от природы" человека со склонностью к химии.

По словам Лукашенко, предполагаемый террорист имел собственную лабораторию в Витебске, где и изготовлял взрывчатые вещества.

Президент Белоруссии также отметил, что в ходе расследования теракта задержаны люди, по халатности которых был допущен теракт.

ГИ

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