Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал подозреваемого в осуществлении теракта в минском метро как "уникального от природы" человека со склонностью к химии.
По словам Лукашенко, предполагаемый террорист имел собственную лабораторию в Витебске, где и изготовлял взрывчатые вещества.
Президент Белоруссии также отметил, что в ходе расследования теракта задержаны люди, по халатности которых был допущен теракт.
//Общество
Лукашенко назвал террориста "уникальным от природы" человеком
16 апреля 2011, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал подозреваемого в осуществлении теракта в минском метро как "уникального от природы" человека со склонностью к химии.