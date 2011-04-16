Белоруссия и Россия создали единую базу помощи чернобыльцам

Белоруссия и Россия создали единую базу помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявил статс-секретарь- заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Владимир Пучков накануне в Гомеле на Международной научно-практической конференции «25 лет после чернобыльской катастрофы. Преодоление её последствий в рамках
Союзного государства».
По его словам, этого удалось достичь благодаря отлаженному
взаимодействию двух государств в выше упомянутой сфере. на основе
объединения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов двух
государств создана современная материально-техническая база единой
системы оказания необходимой помощи гражданам России и Белоруссии. Были
сформированы единые элементы нормативного и
технического регулирования работ, была обеспечена реализация общей
информационной политики и решение других важных задач в этой сфере.
Вместе с тем, отметил чиновник, долговременный характер и масштабы
последствий чернобыльской катастрофы не позволяют говорить о полном
решении всех проблемных и социально-значимых вопросов. В Российской
Федерации разработана и утверждена Правительством Российской Федерации
целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий до 2015
года». В рамках этой программы планируется выделение серьезных
финансовых средств из федерального бюджета, планируется активное участие
субъектов Российской Федерации, а также организаций при решении всех
проблем в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
В свою очередь, как сообщил начальник Департамента ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС МЧС Белоруссии Владимир Черников, успехов в
борьбе с последствиями Чернобыля удалось достичь благодаря тому, что
жизнедеятельность населения пострадавших территорий находятся в сфере
внимания законодательной и исполнительной власти, Президента Республики
Беларусь.
Вся практическая работа ведется в рамках Государственных программ по
преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, финансирование которой
составляет значительную часть бюджета страны.
За период 1991-2010 годы выполнено 4 государственные чернобыльские
программы, на их реализацию выделено около 19 с половиной миллиардов
долларов США.
В свою очередь, руководитель гомельского Института радиологии Виктор
Аверин заявил в контексте разговора о факторах, позволяющих эффективно
бороться с последствиями Чернобыля, то, что ежегодно Президент
Белоруссии Александр Лукашенко накануне годовщины катастрофы посещает
пострадавшие территории