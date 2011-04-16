Белоруссия и Россия создали единую базу помощи чернобыльцам

//Общество

16 апреля 2011, 20:12 [ «Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Белоруссия и Россия создали единую базу помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявил статс-секретарь- заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Владимир Пучков накануне в Гомеле на Международной научно-практической конференции «25 лет после чернобыльской катастрофы. Преодоление её последствий в рамках

Союзного государства».

По его словам, этого удалось достичь благодаря отлаженному

взаимодействию двух государств в выше упомянутой сфере. на основе

объединения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов двух

государств создана современная материально-техническая база единой

системы оказания необходимой помощи гражданам России и Белоруссии. Были

сформированы единые элементы нормативного и

технического регулирования работ, была обеспечена реализация общей

информационной политики и решение других важных задач в этой сфере.

Вместе с тем, отметил чиновник, долговременный характер и масштабы

последствий чернобыльской катастрофы не позволяют говорить о полном

решении всех проблемных и социально-значимых вопросов. В Российской

Федерации разработана и утверждена Правительством Российской Федерации

целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий до 2015

года». В рамках этой программы планируется выделение серьезных

финансовых средств из федерального бюджета, планируется активное участие

субъектов Российской Федерации, а также организаций при решении всех

проблем в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

В свою очередь, как сообщил начальник Департамента ликвидации

последствий аварии на ЧАЭС МЧС Белоруссии Владимир Черников, успехов в

борьбе с последствиями Чернобыля удалось достичь благодаря тому, что

жизнедеятельность населения пострадавших территорий находятся в сфере

внимания законодательной и исполнительной власти, Президента Республики

Беларусь.

Вся практическая работа ведется в рамках Государственных программ по

преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, финансирование которой

составляет значительную часть бюджета страны.

За период 1991-2010 годы выполнено 4 государственные чернобыльские

программы, на их реализацию выделено около 19 с половиной миллиардов

долларов США.

В свою очередь, руководитель гомельского Института радиологии Виктор

Аверин заявил в контексте разговора о факторах, позволяющих эффективно

бороться с последствиями Чернобыля, то, что ежегодно Президент

Белоруссии Александр Лукашенко накануне годовщины катастрофы посещает

пострадавшие территории