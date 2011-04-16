Концепция социального развития Союзного государства учтет чернобыльский аспект

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16 апреля 2011, 20:11 [ «Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Концепция социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы в обязательном порядке учтет аспект необходимости совместной деятельности Белоруссии и России в области преодоления последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил в Гомеле на Международной научно-практической конференции «25 лет после чернобыльской катастрофы. Преодоление её последствий в рамках Союзного государства» заместитель Государственного секретаря- член Постоянного комитета Союзного государства Иван Бамбиза.

Данный документ, по словам Ивана Бамбизы, подготовлен в соответствии с

решением Высшего Государственного Совета Союзного государства,

Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Министерствами и

ведомствами Белоруссии и России.

Как следует из его слов, силами будущей Концепции социального развития

Союзного государства намечено закрепить ранее достигнутые успехи

Белоруссии и России в области борьбы с последствиями чернобыльской

катастрофы. Наиболее ярко данные успехи выражаются в итогах исполнения

Программы совместной деятельности Белоруссии и России в данной сфере на

2006-2010 годы. По сообщению пресс-службы Парламентского собрания Союза

Белоруссии и России, основной целью данной программы было формирование и

совершенствование согласованных элементов и механизмов совместной

деятельности Российской Федерации и Республики Беларусь в области

преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

Мероприятия Программы профинансированы из бюджета Союзного государства в

объеме 1,2 млрд. российских рублей, за счет отчислений Республики

Беларусь и Российской Федерации по 600 млн. российских рублей.

Мероприятия Программы реализовывались по трем приоритетным направлениям:

Совместная деятельность по созданию элементов системы адресной

специализированной медицинской помощи гражданам России и Белоруссии,

пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы;

Формирование единых требований и элементов нормативного и технического

регулирования работ по приведению в безопасное состояние и возврат в

хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда

России и Белоруссии;

Реализация общей информационной политики по проблемам преодоления

последствий чернобыльской катастрофы на единой

организационно-технической основе.

В рамках Программы российские и белорусские медицинские центры были

оснащены оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской

помощи гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие

чернобыльской катастрофы. Выполнен комплекс практических и

научно-исследовательских работ, направленных на разработку,

совершенствование и внедрение новых технологий для углубленной

диагностики и лечения.



Осуществлялась работа по совершенствованию и обеспечению

функционирования Единого чернобыльского регистра России и Беларуси и

определение на его основе групп повышенного риска развития

радиационно-индуцированной патологии для оптимизации оказания адресной

медицинской помощи пострадавшему населению. Объем персональных данных на

граждан для планирования мер адресной медицинской помощи к моменту

завершения Программы составил 74,7 тыс. человек.



Высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь в ходе

реализации Программы получили более 13,5 тыс. человек.



В рамках работ по созданию единой нормативной и методической базы

контроля радиационной обстановки на радиоактивно загрязненных

территориях Могилевская и Гомельская областные гидрометеорологические

службы оснащены измерительным оборудованием для радиационного

мониторинга окружающей среды.



В целях совершенствования и развития унифицированной системы

радиационного мониторинга и контроля в агропромышленном комплексе в

Брянской области на базе ФГУ «Брянскагрохимрадиология» создан и оснащен

оборудованием сертификационный центр. На базе государственного научного

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и

агроэкологии» Российской академии сельскохозяйственных наук (Калужская

область) организован и оснащен оборудованием центр подготовки

специалистов для системы радиационного контроля.

Подготовлена система единых нормативно-методических документов по

организации радиационного мониторинга и контроля в сельскохозяйственном

производстве.

В рамках работ по применению наилучшего опыта по ликвидации последствий

радиоактивного загрязнения и приведению в безопасное состояние

сельскохозяйственных угодий реализованы пилотные проекты реабилитации

хозяйств на загрязненных радионуклидами территориях: в России – на базе

41 населенного пункта, 10 сельскохозяйственных предприятий и 8

предприятий перерабатывающей промышленности в юго-западных районах

Брянской области; в Беларуси – 19 пилотных проектов в

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях Гомельской и

Могилевской областей. Технологическая и проектная документация передана

в хозяйства безвозмездно.

В результате выполненных мероприятий обеспечена возможность

хозяйственной деятельности и реализации проектов развития без

ограничений по радиационному фактору на более чем 200 тыс. га

загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных угодий.

Разработаны единые требования по безопасному содержанию лесных участков

и регулированию всех видов лесопользования в лесах различных групп и

целевого назначения на территориях лесного фонда Союзного государства.

Подготовлены единые рекомендации для населения по пользованию лесными

ресурсами на территории лесного фонда, подвергшегося радиоактивному

загрязнению. Проведены обучающие семинары для работников лесхозов,

расположенных на загрязненных радионуклидами территориях. В результате

выполненных мероприятий площади лесного фонда, для которых к моменту

завершения Программы обеспечена возможность лесопользования без

ограничения по радиационному фактору составила более 120 тыс. га.

Выполнены работы по развитию и поддержке деятельности

российско-белорусского информационного центра (РБИЦ) по проблемам

преодоления последствий чернобыльской катастрофы. Построено и оснащено

оборудованием помещение для Российского отделения РБИЦ: введено здание

общей площадью 2 300 кв. м. Приобретено помещение и закуплено

оборудование для Белорусского отделения РБИЦ общей площадью 812,2 кв. м.

Подготовлен и издан атлас «Современные и прогнозные аспекты последствий

аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и

Белоруссии» (АСПА Россия-Беларусь, тираж 2400 экз.), который

предназначен для обеспечения компетентных органов государственной власти

различного уровня России и Белоруссии необходимой информационной основой

для оценки перспектив и планирования мер по социально-экономическому

развитию и возврату к нормальным условиям жизнедеятельности населения на

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии

на Чернобыльской АЭС.

АСПА Россия-Беларусь содержит картографические материалы современного

состояния и прогноз на период до 2056 года радиоактивного загрязнения

территорий субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь в

разрезе административно-территориальных образований различного уровня с

детализацией данных по наиболее загрязненным территориям, а также земель

лесного фонда и сельскохозяйственных земель Российской Федерации и

Республики Беларусь. Атлас содержит также аналитические и справочные

материалы, отражающие современное состояние и перспективы развития

социально-экономической, медико-демографической и

радиационно-эпидемиологической ситуации на радиоактивно загрязненных

территориях.

Реализация Программы способствовала снижению психоэмоциональной

напряженности населения, проживающего на загрязненной радионуклидами

территории.

Кроме того, в процессе реализации Программы получили развитие работы,

связанные с формированием и совершенствованием согласованных элементов и

механизмов нормативного правового регулирования совместной деятельности

России и Белоруссии в области преодоления последствий чернобыльской

катастрофы.



Основной целью Концепции социального развития Союзного государства на

ближайшие пять лет станет осознание того, что Белоруссия и Россия идут к

одним и тем же целям, но несколько разными методами. Например, в сфере

общего рынка труда ставятся задачи обеспечения свободного передвижения

рабочей силы между государствами-участниками Договора о создании

Союзного государства, защита национальных интересов и общего рынка труда

от неконтролируемого притока иностранной рабочей силы, унификация

нормативно-правовой базы, повышение качества и конкурентоспособности

труда, содействие территориальной и профессиональной мобильности рабочей

силы и т. д. Безусловно, в основу данного документа будут положены ранее

достигнутые наработки наших стран.