Медицинские Программы Союзного государства сулят большие перспективы

Программы Союзного государства в области медицины сулят большие перспективы. Об этом сообщил в Гомеле на Международной научно-практической конференции «25 лет после чернобыльской катастрофы. Преодоление её последствий в рамках Союзного государства» заместитель Государственного секретаря- член Постоянного комитета Союзного государства Иван Бамбиза.
По его словам, особую надежду здесь дал успех с производственной
Программой Союзного государства "БелРосТрансГен", в результате которой
были получены животные- продуценты, позволяющие получать уникальное по
составу молоко. Препараты, которые предполагается получать из данного
молока, по предварительным данным, смогут в разы сократить смертность от
инфаркта миокарда, вылечат младенцев от гастроэнтерита, помогут
онкологическим больным.
Помимо этого, убежден Иван Бамбиза, большие перспективы для развития
медицины и лечения наших граждан сулят реализуемые Союзные программы по
разработке методов и технологий восстановительной терапии с
использованием стволовых клеток по производству и применению
лекарственных препаратов на основе белков человека, получаемых из всё
того же молока трансгенных животных.
Помимо этого, в настоящее время при Постоянном комитете Союзного
государства создана рабочая группа по подготовке Союзной программы в
области детской онкологии и гематологии, которая, как предполагается,
разовьет белорусско-российские успехи в области медицины.
"Предполагается, что в результате выполнения Программы будут созданы
электронные базы доноров из числа граждан Белоруссии и России для забора
костного мозга и периферической стволовой клетки для лечения детей в тех
условиях, когда другие способы лечения неэффективны",- отметил Иван
Бамбиза.