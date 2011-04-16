Медицинские Программы Союзного государства сулят большие перспективы

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16 апреля 2011, 20:08 [ «Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Программы Союзного государства в области медицины сулят большие перспективы. Об этом сообщил в Гомеле на Международной научно-практической конференции «25 лет после чернобыльской катастрофы. Преодоление её последствий в рамках Союзного государства» заместитель Государственного секретаря- член Постоянного комитета Союзного государства Иван Бамбиза.

По его словам, особую надежду здесь дал успех с производственной

Программой Союзного государства "БелРосТрансГен", в результате которой

были получены животные- продуценты, позволяющие получать уникальное по

составу молоко. Препараты, которые предполагается получать из данного

молока, по предварительным данным, смогут в разы сократить смертность от

инфаркта миокарда, вылечат младенцев от гастроэнтерита, помогут

онкологическим больным.

Помимо этого, убежден Иван Бамбиза, большие перспективы для развития

медицины и лечения наших граждан сулят реализуемые Союзные программы по

разработке методов и технологий восстановительной терапии с

использованием стволовых клеток по производству и применению

лекарственных препаратов на основе белков человека, получаемых из всё

того же молока трансгенных животных.

Помимо этого, в настоящее время при Постоянном комитете Союзного

государства создана рабочая группа по подготовке Союзной программы в

области детской онкологии и гематологии, которая, как предполагается,

разовьет белорусско-российские успехи в области медицины.

"Предполагается, что в результате выполнения Программы будут созданы

электронные базы доноров из числа граждан Белоруссии и России для забора

костного мозга и периферической стволовой клетки для лечения детей в тех

условиях, когда другие способы лечения неэффективны",- отметил Иван

Бамбиза.