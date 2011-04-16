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16 апреля 2011, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

На похороны экс-гитариста группы "Сектор Газа" Вадима Глухова на Буденовское кладбище под Воронежем пришли около 100 человек. Тело 46-летнего музыканта, без вести пропавшего в конце января 2011 года, было найдено 9 апреля на военном аэродроме "Балтимор".



Личность его установили только к среде. Эксперты не нашли следов насилия на теле и предполагают, что музыкант умер от переохлаждения. Как сказали родственники гитариста, Вадим оставил много долгов, в том числе по квартплате. У престарелых родителей музыканта не оказалось денег похоронить сына. Деньги собирали поклонники "Сектора Газа". Первоначально Глухова хотели похоронить на Левобережном кладбище Воронежа, рядом с могилой солиста группы Юрия Хоя.



"Мы хотели, конечно, похоронить Вадима рядом с Хоем, но у нас не получилось, так как место там стоит 40 тысяч рублей. Мы собрали около 30", - сообщил РИА Новости один из организаторов акции по сбору средств на похороны Глухова Никита Ерин.



Однако даже этой суммы хватило только на похороны. Теперь фанаты группы собирают деньги на памятник для Глухова, а также на новый памятник для могилы Юрия Хоя взамен разбитому вандалами.