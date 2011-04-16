Лукашенко: Я не идиот, если беру ответственность и заявляю: теракт раскрыт

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16 апреля 2011, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сомневается, что задержанный по делу о теракте в минском метро являются истинным исполнителем.



«Я, наверное, не идиот, если беру на себя ответственность, заявляя, что преступление раскрыто», - цитирует его РИА «Новости».



Лукашенко назвал «подонками тех людей, которые заявляют о причастности властей к теракту в минском метрополитене».



«Те, кто сегодня говорят о том, что это сделали власти, чтобы отвлечь людей от экономических проблем - страшные люди», - цитирует Лукашенко ИТАР-ТАСС.



Лукашенко рассказал, что накануне ночью был проведен следственный эксперимент с исполнителем теракта.



«Мы заставили его провести оперативную группу, начиная от Витебска и заканчивая взрывом, тем моментом, когда их задерживали», - сказал президент.



По его словам, исполнитель теракта, начиная с квартиры в Витебске, все рассказал и показал, как приехал в Минск, на каком поезде, сколько привез килограммов взрывчатки, на какую квартиру, как с подельниками собирал устройство.



«Это совпало полностью. Я абсолютно убежден, что это так», - подчеркнул Лукашенко.