Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сомневается, что задержанный по делу о теракте в минском метро являются истинным исполнителем.
«Я, наверное, не идиот, если беру на себя ответственность, заявляя, что преступление раскрыто», - цитирует его РИА «Новости».
Лукашенко назвал «подонками тех людей, которые заявляют о причастности властей к теракту в минском метрополитене».
«Те, кто сегодня говорят о том, что это сделали власти, чтобы отвлечь людей от экономических проблем - страшные люди», - цитирует Лукашенко ИТАР-ТАСС.
Лукашенко рассказал, что накануне ночью был проведен следственный эксперимент с исполнителем теракта.
«Мы заставили его провести оперативную группу, начиная от Витебска и заканчивая взрывом, тем моментом, когда их задерживали», - сказал президент.
По его словам, исполнитель теракта, начиная с квартиры в Витебске, все рассказал и показал, как приехал в Минск, на каком поезде, сколько привез килограммов взрывчатки, на какую квартиру, как с подельниками собирал устройство.
«Это совпало полностью. Я абсолютно убежден, что это так», - подчеркнул Лукашенко.
//Общество
Лукашенко: Я не идиот, если беру ответственность и заявляю: теракт раскрыт
16 апреля 2011, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сомневается, что задержанный по делу о теракте в минском метро являются истинным исполнителем.