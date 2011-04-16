За ложное сообщение о бомбе экс-милиционер заплатил 6000 рублей

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16 апреля 2011, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший сотрудник милиции из Кирова, который, чтобы проверить бдительность своих коллег, "заминировал" железнодорожный вокзал, осужден на 200 часов исправительных работ и обязан выплатить около 6000 рублей в федеральный бюджет.



Вечером 6 февраля 2010 г. на пульт дежурному УВД по городу Киров с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил, что в пригородном зале железнодорожного вокзала станции Киров заложено взрывное устройство и будет совершен террористический акт. Звонивший находился в якобы заминированном здании железнодорожного вокзала. Прибывшие на место происшествия милиционеры задержали подозреваемого - им оказался их коллега, сотрудник органов внутренних дел Республики Коми, сообщает РБК. В результате проверки взрывное устройство обнаружено не было. После инцидента злоумышленник был уволен из органов внутренних дел.