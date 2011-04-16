Кадыров: Признаков того, что Умаров жив, нет

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16 апреля 2011, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что нет "серьезных" признаков того, что боевик Доку Умаров жив.

Масштабная операция против группы боевиков была проведена 28 марта в горно-лесистой местности Сунженского района Ингушетии.



"С момента авиаудара по этой местности никаких серьезных признаков, свидетельствующих о том, что Умаров жив, нет", – сказал журналистам в субботу Кадыров.



"Мы знаем, что с Умаровым всегда рядом находился Абдуллаев, являющийся главным идеологом боевиков на Северном Кавказе. Об этом свидетельствуют оперативные данные, которые поступали в течение длительного времени. То есть там, где Умаров, там же и Абдуллаев", – цитирует "Интерфакс" Кадырова.



Напомним, Супьян Абдуллаев был убит при обстреле в Ингушетии.



В то же время Кадыров заявил, что поскольку пока юридически не доказано, что среди останков боевиков Умарова нет, "его поиски в Чеченской республике не прекращали ни на одну минуту".