Фурсенко: Мы не готовы к обязательному тестированию на наркотики

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16 апреля 2011, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Фурсенко выступает против введения обязательного тестирования школьников и студентов на наркотики. По мнению министра образования и науки РФ, тестирование должны быть "добровольным актом патриотизма".



"Мы с Виктором Антоновичем (ректором МГУ Садовничьим) не считаем, что сегодня нужно введение жесткого обязательного тестирования. Даже если это необходимо, мы к этому не готовы", - сказал Фурсенко на совещании ректоров вузов Северного Кавказа в Нальчике в субботу.