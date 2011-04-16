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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Фурсенко: Мы не готовы к обязательному тестированию на наркотики

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Фурсенко выступает против введения обязательного тестирования школьников и студентов на наркотики. По мнению министра образования и науки РФ, тестирование должны быть "добровольным актом патриотизма".

"Мы с Виктором Антоновичем (ректором МГУ Садовничьим) не считаем, что сегодня нужно введение жесткого обязательного тестирования. Даже если это необходимо, мы к этому не готовы", - сказал Фурсенко на совещании ректоров вузов Северного Кавказа в Нальчике в субботу.

ГИ

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