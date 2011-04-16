Собянин: До конца года в Москве построят десятки детских садов

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16 апреля 2011, 13:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в 2011 году будут открыты 65 новых детских садов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу на заседании штаба по строительству, который прошел в мэрии. По его словам, всего в 2011 необходимо ввести около 65 детских дошкольных учреждений. При этом часть из них с начала года уже введена - около 12. "В ближайшее время требуется запустить еще 14 и разворачивать строительство с заделом на 2012 год", - цитирует Собянина телеканал "Россия-24".