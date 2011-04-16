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16 апреля 2011, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на проспекте академика Сахарова проходит акция против коррупции. Организаторы планируют собрать на ней около 50 тысяч человек.

Организаторы акции - молодежное движение "Наши", выпустили эротический календарь со своими активистками в нижнем белье. Как сообщали "Аргументы недели", в акции по борьбе с коррупцией под названием "Белые фартуки" примут участие активисты движения "Сталь", проекта "Все дома", организации "Хрюши против", а также молодые люди, у которых накопились вопросы по коррупции, взятках и нарушении закона. Все обращения будут записаны на видео. Во время акции на несколько часов перекрыто движение на проспекте Сахарова и соседних улицах.