Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Для акции против коррупции "Наши" выпустили календарь с полуобнаженными девицами

16 апреля 2011, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на проспекте академика Сахарова проходит акция против коррупции. Организаторы планируют собрать на ней около 50 тысяч человек.
Организаторы акции - молодежное движение "Наши", выпустили эротический календарь со своими активистками в нижнем белье. Как сообщали "Аргументы недели", в акции по борьбе с коррупцией под названием "Белые фартуки" примут участие активисты движения "Сталь", проекта "Все дома", организации "Хрюши против", а также молодые люди, у которых накопились вопросы по коррупции, взятках и нарушении закона. Все обращения будут записаны на видео. Во время акции на несколько часов перекрыто движение на проспекте Сахарова и соседних улицах.

ЕС

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан