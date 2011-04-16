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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Москве на территории завода обнаружены общежития нелегальных мигрантов

16 апреля 2011, 09:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На западе Москвы на территории режимного завода обнаружено несколько общежитий, в которых проживали нелегальные мигранты. Решается вопрос о том, чтобы закрыть помещения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322 уголовного кодекса  РФ ("Организация незаконной  миграции"). По данным Федеральной миграционной службы, в ходе проводимой на территории предприятия повторной проверки пожарные и сотрудники Роспотребнадзора нашли много нарушений, передает телеканал "Россия-24".

Около недели назад на этом же заводе сотрудники ФМС, полиции и ФСБ обнаружили три незаконных общежития, в котором  жили около 150 нелегальных мигрантов.

ЕЛ