В Москве на территории завода обнаружены общежития нелегальных мигрантов

//Общество

16 апреля 2011, 09:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На западе Москвы на территории режимного завода обнаружено несколько общежитий, в которых проживали нелегальные мигранты. Решается вопрос о том, чтобы закрыть помещения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322 уголовного кодекса РФ ("Организация незаконной миграции"). По данным Федеральной миграционной службы, в ходе проводимой на территории предприятия повторной проверки пожарные и сотрудники Роспотребнадзора нашли много нарушений, передает телеканал "Россия-24".



Около недели назад на этом же заводе сотрудники ФМС, полиции и ФСБ обнаружили три незаконных общежития, в котором жили около 150 нелегальных мигрантов.