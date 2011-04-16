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//Общество

Путин по ночам учился кататься на коньках, чтобы играть в хоккей

16 апреля 2011, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

kp.ru
kp.ru

Премьер-министр РФ Владимир Путин еще два месяца назад не умел кататься на коньках, но пообещал научиться. Накануне он встал на коньки и принял участие в тренировке юных хоккеистов.

Владимир Путин принял участие в тренировке юных хоккеистов перед финалом турнира "Золотая шайба", сообщает РИА "Новости". Тренировка проходила в спортивном комплексе "Лужники" с командами-финалистами "Белый медведь" из Челябинска и "Форвард" из Пензы. Путин вышел на лед под номером 11 в красно-синей форме: "Я вас поздравляю с выходом в финал!". После этих слов премьер стал разминаться вдоль борта катка. Затем стал бросать шайбу в ворота, и после трех неудачных бросков сумел забить гол.
Кстати, 9 февраля этого года во время видеоконференции с участниками Универсиады в Турции Путин похвалил молодых российских спортсменов и пообещал тоже выйти на лед: "Беру встречное обязательство: научиться кататься на коньках", - сказал тогда Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Лескова, Владимир Владимирович сдержал обещание и стал тренироваться по ночам с помощью заслуженного мастера спорта Алексея Касатонова. Во время тренировки в "Лужниках" он также вышел на лед и помогал премьеру советами.

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