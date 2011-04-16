Проспект Сахарова в Москве будет перекрыт из-за акции по борьбе с коррупцией

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16 апреля 2011, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

На двое суток будет перекрыт участок проспекта Академика Сахарова, здесь состоится масштабная акция движения "Наши" по борьбе с коррупцией.

В субботу около 50 тысяч активистов молодежного движения "Наши" соберутся в центре Москвы на акцию по борьбе с коррупцией. "В акции по борьбе с коррупцией под названием "Белые фартуки" примут участие активисты движения "Сталь", проекта "Все дома", организации "Хрюши против", а также молодые люди, у которых накопились вопросы по коррупции, взятках и нарушении закона", - цитирует сообщение пресс-службы Интерфакс. По словам представителя движения "Наши", каждый участник акции снял свой вопрос на видео, зафиксировав факт, который требует объяснения, а также человека или организацию, к которой адресован вопрос. В ходе акции будет презентована карта Российской Федерации с адресатами всех видеообращений, от которых участники требуют незамедлительного ответа.