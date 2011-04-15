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15 апреля 2011, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Кинорежиссер Никита Михалков утверждает, что фотография, на которой его машина грубо нарушила правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения, изготовлена с помощью фотошопа.



"Я всегда езжу по правилам. И только при крайней необходимости я выезжаю из общего потока, предварительно включив спецсигналы. Всегда", – заявил Михалков "Интерфаксу". – "В любом случае, понимая нервозность на дорогах, приношу свои извинения тем, кому могу доставить неудобства, а также тем, кого могут ввести в заблуждение подобные провокации с фотошопом".



Ранее в сообществе "Синие ведерки" появились фотографии автомобиля, принадлежащего Никите Михалкову, который едет по встречной полосе по Рублево-Успенскому шоссе.