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//Общество

Михалков утверждает, что "синие ведерки" подделали фото с его авто на встречке

15 апреля 2011, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Кинорежиссер Никита Михалков утверждает, что фотография, на которой его машина грубо нарушила правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения, изготовлена с помощью фотошопа.

"Я всегда езжу по правилам. И только при крайней необходимости я выезжаю из общего потока, предварительно включив спецсигналы. Всегда", – заявил Михалков "Интерфаксу". – "В любом случае, понимая нервозность на дорогах, приношу свои извинения тем, кому могу доставить неудобства, а также тем, кого могут ввести в заблуждение подобные провокации с фотошопом".

Ранее в сообществе "Синие ведерки" появились фотографии автомобиля, принадлежащего Никите Михалкову, который едет по встречной полосе по Рублево-Успенскому шоссе.

ГИ

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