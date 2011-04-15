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15 апреля 2011, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Гитарист рок-группы "Сектор Газа" Вадим Глухов, который был найден мертвым неделю назад на окраине Воронежа, будет похоронен в субботу на Буденовском кладбище города.



"Вадима хотели предать земле на Левобережном кладбище Воронежа, рядом с умершим в июле 2000 года солистом "Сектора Газа" Юрием Хоем, но там не оказалось места", - сказал двоюродный брат музыканта Виталий Глухов.



У престарелых родителей музыканта не оказалось денег похоронить сына, сообщает РИА "Новости".. Поклонникам удалось собрать на похороны более 20 тысяч рублей.