Кудрин: Медведев или Путин будет кандидатом - на работу это не повлияет

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15 апреля 2011, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению министра финансов РФ Алексея Кудрина,работа финансово-экономического блока правительства принципиально не изменится от того, именно пойдет на выборы в 2012 - нынешний президент Дмитрий Медведев или премьер-министр Владимир Путин.



"Я услышал заявление от заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Олега Морозова о том, что они поддержат Путина, а если он откажется, то Медведева. Это произошло три дня назад. Мне кажется, это будет решено, но, с точки зрения правительства, я всегда работал и с Медведевым, и с Путиным, так что в значительной степени моя работа не изменится, кто бы ни принял решение идти на выборы", - сказал в пятницу Кудрин, выступая в Вашингтоне.



"Я не хочу комментировать выступления Медведева и Путина, но я бы со стороны сказал, что и Путин, и Медведев на выборах, которые раньше состоялись, базировались на партии "Единая Россия" и электорате, который с ней связан. В этом смысле и в будущем ведущей силой, на которую будут опираться и Медведев, и Путин, будет "Единая Россия", - отметил Кудрин.