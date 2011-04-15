Грызлов предложил Путину тратить больше средств на строительство дорог

//Общество

15 апреля 2011, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Грызлов предложил направить дополнительные доходы бюджета в 2011 году на модернизацию детских садов, ремонт городских дворов и строительство дорог в сельской местности.



На встрече с руководством единороссов премьер-министр РФ и лидер ЕР Владимир Путин сообщил в пятницу, что допдоходы в этом году составят 1,138 триллиона рублей от нефтегазовой отрасли и 320 миллиардов рублей - от отраслей, не связанных с добычей углеводородного сырья, сообщает РИА "Новости". Премьер предложил участникам встречи обсудить возможность корректировки бюджета с учетом ожидаемого увеличения денежных поступлений.



Грызлов в качестве приоритетного направления финансирования назвал модернизацию дошкольных детских учреждений. Дополнительные средства он предложил также инвестировать в обустройство внутригородских дорог и дворов. В этом году на эти цели выделено из бюджета 34 миллиарда рублей. Важным направлением, заслуживающим дополнительного финансирования, он также назвал строительство и ремонт дорог в сельской местности.