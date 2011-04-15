Еще один сотрудник Хамовнического суда заявил о давлении на судью Данилкина

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15 апреля 2011, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник Хамовнического суда Игорь Кравченко публично заявил о давлении на судью Данилкина по делу Ходорковского-Лебедева. Таким образом, он поддержал помощника судьи Хамовнического суда Наталью Васильеву.



О давлении на Данилкина экс-администратор Хамовнического суда Кравченко рассказал в интервью "Новой газете", опубликованном на сайте. По наблюдениям Кравченко, Данилкин обсуждал со своими подчиненными в суде то, какое давление он испытывает во время процесса по делу Ходорковского. Он подтверждает слова помощника судьи Васильевой о том, что судья Данилкин часто ездил в Мосгорсуд по всем возникающим у него вопросам советоваться, сообщает "Эхо Москвы". Кравченко подтвердил, что готов в случае служебной проверки в отношении Натальи Васильевой выступить свидетелем.