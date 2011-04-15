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//Общество

Заммэра Москвы Шаронов заработал в 2010 больше своего начальника

15 апреля 2011, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Годовой доход заммэра Москвы Андрея Шаронова составил в 2010 году 163 082 453,01 рубля, это максимальный результат для столичной мэрии. Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в 2010 году 4,761 млн рублей.

В декларации о доходах и имуществе, опубликованной на сайте правительства Москвы, указано, что у мэра Москвы и его супруги есть квартира площадью 118 кв. м и гараж. Также в семье есть внедорожник Jeep Cherokee. У дочери мэра отдельная квартира площадью 308 м. Квартира такой же площади находится у мэра в пользовании, сообщает GZT.RU.

Доходы первого заместителя Собянина Владимира Ресина составили 22 158 012,64 рубля, его жены— 25 779 602,36 рубля. Вице-мэр владеет машинами ЗИМ, «Волга» и «Победа 20 М», у его жены— Lexus.

Заместитель мэра Ольга Голодец единственная из чиновников указала, что владеет квартирой в Италии и дачей в Швейцарии. Также недвижимость в Италии есть у жены заммэра Андрея Шаронова.

ГИ

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