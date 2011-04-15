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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

"Синие ведерки" сняли авто Никиты Михалкова на встречной полосе

15 апреля 2011, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

В сообществе "синих ведёрок", которые борются против чиновничьих привилегий на дорогах, появилась фотография автомобиля режиссёра Никиты Михалкова, который едет по встречной полосе.

По данным активистов, вчера автомобиль, которым пользуется Михалков, не включая мигалку, выехал на встречную в районе Рублёво-Успенского шоссе, двигаясь в направлении Москвы. Фотографии и соответствующее обращение направлены президенту Медведеву и в ГИБДД, сообщает GZT.RU. Блогер, который выложил фото, готов выступить свидетелем в суде.

ГИ

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