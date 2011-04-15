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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Россия снаряжает экспедицию, чтобы оценить последствия аварии на "Фукусиме"

15 апреля 2011, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании Русского географического общества сообщил о выделении гранта на организацию комплексной экспедиции по оценке последствий аварии, произошедшей на японской АЭС "Фукусима-1".

Наши специалисты должны будут оценить уровень радиационного загрязнения в районе японского моря, проведут мониторинг окружающей среды и сейсмических процессов, подчеркнул Путин.

ГИ

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В мире

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Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

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