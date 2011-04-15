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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Полумесяц на гербе России предполагает зеленую полосу на флаге - герольдмейстер

15 апреля 2011, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Государственный герольдмейстер России Георгий Вилинбахов высказал свое мнение по поводу инициативы председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина о внесении изменений в герб страны.

"Мне эта идея представляется очень странной. В этой логике мы должны и в название России вносить изменения, и в изображение флага вводить зеленую полосу, и столицу делать не в Москве, а где-то на границе Европы и Азии", – приводит слова Вилинбахова Интерфакс.

"Давайте тогда вводить полумесяц и в гербе Великобритании, Франции, Нидерландов", – добавил герольдмейстер.

Ранее в интервью "Московским новостям" муфтий Таджуддин выразил пожелание, чтобы одна голова орла на гербе была увенчана полумесяцем.

ГИ

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