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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Резиденцию "Шуйская Чупа", где отдыхал Борис Ельцин, продали с молотка за 291 мл

15 апреля 2011, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Резиденцию  "Шуйская Чупа" приобрело с аукциона ЗАО "Севергрупп", основным акционером которого является бизнесмен Алексей Мордашов.

К аукциону было допущено три организации, которые в закрытых конвертах сформулировали свои предложения. Наибольшую цену за резиденцию, в которой любил отдыхать Борис Ельцин, предложило ЗАО "Севергрупп" - 291 миллион рублей, без учета НДС. Мордашов, по данным Интерфакса, активно занимается развитием турбизнеса в России.

Кстати, Алексей Мордашов вошел в тройку лидеров в списке самых богатых людей России журнала Forbes. Его состояние оценивается в 18,5 млрд рублей.

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