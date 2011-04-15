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15 апреля 2011, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Резиденцию "Шуйская Чупа" приобрело с аукциона ЗАО "Севергрупп", основным акционером которого является бизнесмен Алексей Мордашов.



К аукциону было допущено три организации, которые в закрытых конвертах сформулировали свои предложения. Наибольшую цену за резиденцию, в которой любил отдыхать Борис Ельцин, предложило ЗАО "Севергрупп" - 291 миллион рублей, без учета НДС. Мордашов, по данным Интерфакса, активно занимается развитием турбизнеса в России.

Кстати, Алексей Мордашов вошел в тройку лидеров в списке самых богатых людей России журнала Forbes. Его состояние оценивается в 18,5 млрд рублей.