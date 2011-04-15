В Волгограде 16 молодых мам объявили голодовку из-за нехватки мест в детсадах

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15 апреля 2011, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгограде 16 возмущенных молодых мам объявили трехдневную голодовку, пытаясь привлечь внимание местных властей к проблеме нехватки мест в детских садах. Накануне женщины из движения "Российским детям - доступное дошкольное образование" пикетировали здание областной администрации.

Мамы держали в руках лозунги: "Вместо чиновничьих зарплат постройте детям детский сад", "Единая Россия, извини, что нарожали", "Мой сын в детсад не ходил и в армию тоже не пойдет".

Женщины также выступают против "уплотнения" детских садов, за увеличение финансирования дошкольных учреждений и повышения зарплаты воспитателям.

Участницам акции передали свои требования вышедшему к ним депутату облдумы коммунисту Николаю Паршину, передает Радио Свобода.



Мамы, участвующие в голодовке, требуют к 1 апреля 2013 года обеспечить детсадами всех нуждающихся детей. Родителям, чей ребенок не может попасть в сад после 1,5 лет, выплачивать компенсацию в размере не менее 5100 руб в месяц, до тех пор, пока ребенок не пойдет в школу.



Участницы акции требуют до 1 мая предоставить их детям путевки в детсады. В противном случае они планируют устроить очередную голодовку 4 мая.