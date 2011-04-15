В Госдуме сегодня обсуждали закон о бесплатной рыбалке

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15 апреля 2011, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Росрыболовства Андрей Крайний, выступая сегодня на «круглом столе» в Госдуме заявил о том, что новый закон «О любительском и спортивном рыболовстве» должен создать все условия для свободного доступа рыбаков к водными ресурсам.

По словам Крайнего, цель ведомства - создать закон, чтобы люди, которые приезжают на базу, и те, у которые приехали на рыбалку со своими снастями, могли бы ловить рыбу свободно и бесплатно. Крайний считает, что в новом законе должно быть прописано, что не более 5% от акватории того или иного водоема на территории российского субъекта выделяется под рыбопромысловые участки.

«Мы не возражаем, чтобы их не было, но мы не можем выкинуть на улицу, оставить без работы тех людей, которые этим зарабатывают», — подчеркнул глава Росрыболовства.