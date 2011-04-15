Иудеи оценили предложение мусульман разместить на российском гербе полумесяц

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15 апреля 2011, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Российские иудеи оценили предложение главы Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина разместить на российском гербе полумесяц. Пресс-секретарь главного раввина России Андрей Глоцер признался, что серьёзно такие предложения воспринимать трудно. Глоцер со стороны Федерации еврейских общин выдвинул еще одну "веселую альтернативу".

Он напомнил, что на советском гербе была надпись "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на 15 языках республик СССР. "Можно предложить внести в российский герб ещё какую-нибудь бодрую надпись на сотне-другой языков малых народов нашей страны и добавить к орлу столько же голов", - сказал Глоцер, уточнив что ЮНЕСКО насчитало в России 136 исчезающих языков, передает РСН.

"Орёл у нас будет ещё более сильный и головастый", - добавил представитель еврейской общины в интервью "РСН".

Аргументы.ру сообщали, что глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин в интервью газете "Московские новости" заявил о своем предложении изметить герб России.