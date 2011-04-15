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//Общество

Михаил Горбачев после операции на позвоночнике чувствует себя хорошо

15 апреля 2011, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне стало известно, что экс-президент СССР Михаил Горбачев перенес сложнейшую операцию на позвоночники. Его оперировали лучшие хирурги Германии.
После операции, которая прошла в Мюнхенской клинике, Михаил Горбачев, который недавно отметил 80-летие, чувствует себя хорошо. По словам профессора Майера, лечащего врача Горбачева, операция, длившаяся несколько часов, прошла успешно. Скоро пациент покинет палату для дальнейшей реабилитации.
Напомним, что Михаил Горбачев отметил свое 80-летие в лондонском Альберт-холле. Его пришли поздравить знаменитые музыканты, политики и звезды кино. Вела концерт голливудская звезда Шерон Стоун.

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