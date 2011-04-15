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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Счетная палата проверила Минспорта и выявила крупные растраты бюджетных денег

15 апреля 2011, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Счётная Палата РФ провела проверку Министерства спорта и выявила крупные растраты бюджетных средств.

Проверка показала, что организованная Росспортом лотерея "Орглот" вместо доходов принесла долги на 5 миллиардов рублей. По данным СП, в период с 2006 по 2009 годы "Орглот" выплатило государству более 2 миллиардов рублей, сообщает LifeNEWS.

В ходе проверки установлено, что из них только 184 миллиона было заработано на проведении лотереи, остальную сумму организаторы лотереи взяли в долг у Газпромбанка.

ИЧ

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