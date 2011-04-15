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15 апреля 2011, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Администрация аэропорта "Шереметьево" рекомендует пассажирам и гостям в течение с 15 апреля по 30 июня 2011 года указанного периода пользоваться поездами "Аэроэкспресс" для поездок в аэропорт или из аэропорта.

Напомним, с 15 апреля специальный летный отряд "Россия" перебазируется в Международный аэропорт "Шереметьево" из аэропорта "Внуково" в связи с плановым ремонтом взлетно-посадочной полосы.

Поезда "Аэроэкспресс" отправляются с Белорусского вокзала Москвы каждые 30 минут, время в пути до аэропорта "Шереметьево" составляет 35 минут. Экспрессы ходят с 05:00 утра до 01:00 ночи по расписанию.