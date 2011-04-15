Прокуратура выявила хищения 211 млн рублей при строительстве КАД в Петербурге

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15 апреля 2011, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Как говорится в сообщении генпрокуратуры, при строительстве кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге выявлено хищение более 211 миллионов рублей.



"Также установлено, что генеральный директор ООО "Флора" путем обмана ФГУП "Дирекция по строительству транспортного обхода Санкт-Петербурга" похитил... более 54 миллионов рублей. Эти денежные средства должны были быть перечислены в адрес ЗАО "Гефест" по договорам страхования строительно-монтажных рисков при строительстве КАД. По данному факту также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ", - говорится в сообщении.