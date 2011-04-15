Каждый второй населенный пункт, граничащий с лесом, не готов к пожарам - МЧС

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15 апреля 2011, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС России подвело итоги комплексной проверки противопожарного состояния населенных пунктов и садовых товариществ, граничащих с лесами.

По данным ведомства, сейчас на учет взято более 11 тысяч населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов. Из них на 12 апреля ых паспортизировано 96%. Только половина (51%) из них признаны готовыми к пожароопасному периоду, сообщает РИА Новости. Представители МЧС уточнили, что из 6,5 тысячи дачных объединений паспорта пожарной безопасности сегодня имеют только 55%. К пожароопасному периоду готова только половина из них.